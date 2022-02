Voilà qui devrait mettre fin, temporairement du moins, à la polémique. L'ancien Premier ministre français, François Fillon, va démissionner de ses deux postes au sein d'entreprises russes. Dans une tribune publiée dans le Journal du dimanche (JDD), l'ancien premier-Ministre a expliqué son geste : "Dans ces conditions, je ne saurais poursuivre ma participation aux conseils des entreprises russes Zarubeshneft et Siburn en raison de la guerre en Ukraine". Deux entreprises spécialisées, rétrospectivement dans le développement et l'exploitation des gisements d'hydrocarbure et dans la pétrochimie.

François Fillon explique désormais que "la guerre est de retour au cœur de l’Europe" et accuse Vladimir Poutine d'être le "seul coupable d’avoir enclenché un conflit qui aurait pu, qui aurait dû être évité".

François Fillon avait fait polémique ces derniers jours en affirmant, dans un tweet, condamner "l'usage de la force", tout en mettant "en garde" d'un "refus des Occidentaux de prendre en compte les revendications russes". Une position qui n'avait rien d'étonnante, puisque Sibur, l'entreprise qu'il a rejoint en 2017 est détenu par le pouvoir russe.