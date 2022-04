Résultats présidentielle 2022 : ces régions qui ont placé Marine Le Pen en tête

La carte électorale de ce second tour de la présidentielle se précise. Si Emmanuel Macron a remporté Paris (85,1%) et d'autres grandes villes comme Bordeaux (80%) et Lyon (79,80%), Marine Le Pen s'est imposée dans 3 régions, alors qu'en 2017, elle n'en avait conquis aucune. En effet, elle réalise un très bon score en Corse avec 58,08% des voix, devant deux de ses bassins électoraux traditionnels : les Hauts-de-France où elle a remporté 52,14% des voix et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur avec 50,48% des voix.

Plus encore, Marine Le Pen a gagné 21 départements de plus qu'en 2017. Dans l'Aisne, elle frôle la barre des 60%, devant la Corse-du-Sud (58,31%), la Haute-Corse (57,87%) et le Pas-de-Calais (57,51%). Dans le Sud-Ouest, elle remporte pour la première fois des départements : le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Et dans les Hauts-de-France, Marine Le Pen enregistre pour la première fois des succès dans l'Oise et la Somme, tout en remportant l'Eure dans la Normandie voisine.

Dans les territoires d'Outre-Mer, c'est un carton plein pour la candidate du RN. Elle est arrivée en tête dans 7 territoires qui avaient massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de 2022. Elle a remporté le second tour à 69,60% en Guadeloupe, 60,87% en Martinique, 60,70% en Guyane, 55,42% à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ainsi qu'à la Réunion (59,57%), à Mayotte (59,10%) et à Saint-Pierre-et-Miquelon (50,69%).