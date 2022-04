À Abancourt, village de 620 habitants dans l'Oise, Marine Le Pen aurait été élue dès le premier tour avec 52% des voix. Une nouvelle fois dimanche 24 avril les électeurs l'ont placée loin devant Emmanuel Macron avec 73% des voix. Il y a eu 238 bulletins pour Marine Le Pen, 86 bulletins pour Emmanuel Macron, 17 bulletins blancs et 6 bulletins nuls.

Après le dépouillement, l'équipe municipale est allée voir les résultats nationaux dans le seul commerce du village, le Bar des Sports, où l'on sentait une grande déception. Lorsque le résultat national tombe, les habitants n'y croient pas. "J'y ai cru à fond, pour moi c'était bon là", confie l'un d'eux au micro de RTL. "Je pense que c'était maintenant ou jamais", ajoute-t-il.

Mais, très rapidement, les yeux se détournent de la télé et les électeurs passent à autre chose. "On parle de notre activité d'hier" détaille une femme. Et c'est "la vraie vie", comme ils disent, qui reprend.