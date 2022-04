L'écart s'est resserré par rapport à 2017, mais la victoire reste très nette. Emmanuel Macron a été réélu président de la République dimanche 24 avril avec un peu plus de 55,3% des voix et dix points d'écart avec Marine Le Pen, qui progresse toutefois partout ou presque.

À Prades, la ville de Jean Castex, elle est même arrivée devant le président de la République avec 51,33% des voix, ce qui représente dix points de plus qu'en 2017. Pourtant, cette commune des Pyrénées-Orientales n'a rien perdu de son charme ou de sa quiétude. Il ne s'est d'ailleurs rien passé de particulier ces cinq dernières années, selon l'avis même des Pradois, si ce n'est le quinquennat d'Emmanuel Macron.

"Je pense que les gens en ont un peu le ras-le-bol et ont voté le changement", estime Véronique, qui a voté Marine Le Pen aux deux tours. À l'opposé absolu, Rolande qui a fait de son bulletin un petit bout de front républicain en votant pour le président sortant. "Ça me désole parce qu'elle est d'extrême droite. Moi je suis vieille, j'ai déjà connu le fascisme et tous ses effets répugnants", explique-t-elle, très émue. Pour elle, Emmanuel Macron est "un type intelligent, qui n'est pas fasciste".

De son côté, Éric a voté blanc, mais il sait faire la différence entre le président Macron et son Premier ministre Castex. "Il est aimé ici. On l'invite tous les samedis matin quand il y a le marché des producteurs, il est là, il est ouvert à toutes les discussions", raconte-t-il.

Jean Castex restera donc le bienvenu à Prades, en particulier dans le superbe hôtel de ville, où son ancien premier adjoint joue les intérimaires en espérant que cela dure le moins longtemps possible.

