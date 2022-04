Crédit : ADRIEN FILLON / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Les Français ont réélu dimanche Emmanuel Macron pour cinq ans supplémentaires. Le candidat LaRem a récolté 58,54% des suffrages exprimés contre 41,46% pour Marine Le Pen, indique le site du ministère de l'Intérieur. Pourtant, en comptabilisant l'abstention, les votes blancs et les votes nuls, moins de la moitié des électeurs a voté pour le Président sortant.

C'est l'éternel débat : faut-il compter les votes blancs ou nuls ainsi que l'abstention dans l'annonce des résultats d'une élection en France ? Souvent utilisés pour remettre en cause la légitimité d'un élu, ces votes ou l'absence de vote permettent de rendre compte des choix politiques de l'ensemble de la population. Pour le second tour de la présidentielle, 28,01% des inscrits sur les listes électorales ne sont pas allés voter, tandis que 4,57% ont voté blanc et 1,62% nul, précise le ministère.

En prenant en compte ces données, Emmanuel Macron a recueilli 54,7% parmi les voix exprimées, le vote blanc compris. Marine Le Pen a eu, elle, 38,8% des votes. Plus parlant encore, avec l'abstention, Emmanuel Macron a été élu par 38,52% des inscrits contre 27,28% pour Marine Le Pen, en dessous donc des 28,01% d'abstention.

À titre de comparaison, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu par 43,61% des inscrits contre 22,36% pour Marine Le Pen.