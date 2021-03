publié le 10/03/2021 à 18:13

Deux jours après la mort d'une adolescente de 14 ans, retrouvée noyée dans la Seine, lundi 8 mars, l’enquête se concentre sur une rivalité entre élèves qui a mal tourné, sur fond de cyber harcèlement. "La période de confinement a démultiplié le cyber harcèlement qui s'aggrave et qui est un phénomène mondial", a regretté Jean-Michel Blanquer, appelé à réagir sur cette affaire au micro de RTL Soir.

Pour endiguer ce phénomène, le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que "nous prenons des mesures, notamment de relation avec les plateformes et de veille sur ces questions (de cyber harcèlement)". "Nous accentuons la formation des enfants et des adolescents aux risques d'Internet" a fait valoir Jean-Michel Blanquer en indiquant que "c'est un plan où nous voulons être de plus en plus dans le dialogue avec les parents".

Le ministre a également souligné que "nous sommes entrés dans un monde où les réseaux sociaux sont très forts" et qu'il est "difficile de faire en sorte que les adolescents n'y aillent pas".

"Nous avons interdit le téléphone portable en collège et cette mesure a eu beaucoup d'effets positifs avec plus de concentration des élèves et moins de fréquentation des réseaux sociaux" s'est par ailleurs félicité Jean-Michel Blanquer en ajoutant être "très ouvert à toutes les propositions qui, dans le futur, nous permettront de mieux maîtriser ce phénomène".