publié le 10/03/2021 à 10:34

Qu'il se passe sur les réseaux sociaux ou dans la cour d'école, les effets du harcèlement scolaire sont dévastateurs. Hugo Martinez, ancienne victime de harcèlement scolaire et fondateur de l'association "Hugo", est au micro de RTL.

Selon Hugo Martinez, quand on est victime ou témoin de harcèlement scolaire "tout adulte responsable peut être la personne ressource qui peut vous aider à arrêter cette situation de harcèlement". Au-delà des parents ou des enseignants, l'adulte en question peut être une personne de proximité avec la famille : "L'idée étant que le jeune identifie quelqu'un avec qui il est en confiance (...) un adulte confident qui aura la capacité de revenir après vers la famille de l'enfant victime ou témoin et après de mettre en place des actions".

Le harcèlement scolaire en France est impuni. Hugo Martinez explique "qu'on tue des élèves sans que les agresseurs ne soient punis". Depuis le début son association, Hugo et son équipe se bat pour ça pour deux raisons : "Le délit de harcèlement scolaire est là pour aider, d'abord la victime pour qu'elle soit reconnue avec un statut de victime et qu'on puisse le prendre en charge par la sécurité sociale pour ses frais de thérapie (...) et surtout aider le ou les agresseurs potentiels pour à la fois prendre conscience de leurs actes, et l'aider à prendre conscience qu'il peut s'exprimer autrement son mal-être". Dans 9 cas sur 10, l'agresseur est soit mal à l'aise, soit une ancienne victime de harcèlement.

Avec les réseaux sociaux "on ne voit pas" le harcèlement scolaire

Les réseaux sociaux font durer la torture de façon permanente et "ils rendent aujourd'hui le harcèlement scolaire très immatériel, on ne le voit pas. Avant ça se passait dans la cour de récréation et avec le cyber-harcèlement on ne le voit pas" avant d'ajouter que "beaucoup d'adultes se cachent derrière ça". L'association d'Hugo Martinez a aidé 100.000 familles et jeunes depuis 3 ans.