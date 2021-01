Les réseaux sociaux menacent-ils notre démocratie ?

et Christelle Rebière

publié le 29/01/2021 à 07:15

Complotistes, suprémacistes, racialistes... Le 6 janvier dernier, l'extrême-droite américaine a envahi le Capitole, à Washington. C'est comme si l'Amérique s'était réveillée en plein cauchemar, comme si elle avait pris soudainement conscience du pouvoir d'internet.

Car ce sont bien les réseaux sociaux qui sont à l'origine de ces émeutes, c'est notamment sur Twitter que Donald Trump, alors Président, a encouragé ce mouvement. Résultat, Twitter et Facebook mais aussi YouTube ont suspendu ses comptes. Mais n'était-ce pas une décision qu'aurait dû prendre la justice ? Est-ce une forme de censure ?

Pour Dominique Boullier, auteur de Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux publié aux éditions Le Passeur, c'est la naissance en 2009 du bouton de partage sur Facebook et le "retweet" qui sont à l'origine des dérives, provoquant une forme d'addiction. C'est aussi à partir du moment où les plateformes ont vendu des emplacements publicitaires que la machine s'est emballée pour être aujourd'hui incontrôlable.

Pire encore, les hommes et femmes politiques sont devenus dépendants des réseaux sociaux, ce qui constitue, selon le sociologue Dominique Boullier, une vraie menace pour la démocratie.

Dans cet épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, analysent le rôle des réseaux sociaux et des GAFA dans notre démocratie avec Dominique Boullier, sociologue, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste des usages numériques.

