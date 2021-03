publié le 09/03/2021 à 18:53

Au lendemain de la découverte du cadavre d'une jeune fille de 14 ans, retrouvée morte noyée ce lundi 8 mars, après avoir été battue et jetée dans la Seine à Argenteuil, l'enquête progresse. La mère de l'un des deux adolescents interpellés, qui a prévenu la police, assure que son fils, âgé de 15 ans, était jusqu'ici un garçon sans problèmes et qu'il a sans doute été entrainé par son amie.

La piste avancée par la mère de l'adolescent mis en cause est celle d'un triangle amoureux qui aurait "mal géré la chose". Le jeune garçon aurait eu une brève histoire avec l'adolescente de 14 ans qui a été tuée avant d'entamer une relation avec celle soupçonnée d'avoir participé au meurtre.

Si les enquêteurs préfèrent ne pas s'avancer si tôt sur un mobile, les camarades de classe des trois adolescents témoignent, eux, d'un conflit qui est monté petit à petit sur le réseau social Snapchat. Le couple mis en cause aurait même piraté le compte de leur victime et fait circuler des photos d'elle en sous-vêtements.

Une bagarre aurait alors éclaté au sein du lycée et un conseil de discipline devait justement se tenir ce mardi 9 mars, pour évoquer ce conflit. Dans la soirée de lundi, les trois adolescents se sont retrouvés sur les berges de Seine, à l'abri des regards, et le drame s'est produit. La victime a été violemment frappée puis poussée à l'eau, et son corps sans vie n'a été retrouvé immergé que quelques heures plus tard.

