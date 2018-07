publié le 30/07/2018 à 20:30

Les portables à l'école, c'est fini ! Le Parlement a définitivement adopté ce lundi 30 juillet, par un ultime vote de l'Assemblée, l'interdiction des portables dans les écoles et collèges, voire dans certains lycées. Un texte au cœur d'une proposition de loi faite par La République en Marche traduisant une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.



Soutenu par les groupes REM, MoDem et UDI-Agir-Indépendants, le texte sur "l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire", sur lequel députés et sénateurs avaient trouvé un compromis, a obtenu 62 voix pour, une contre.

Les Républicains mais aussi les socialistes, Insoumis et communistes se sont abstenus. Ils critiquent "une opération de communication", de "l'affichage politique" et "une loi de circonstance" qui "ne va rien changer".

Les lycées auront le choix de les interdire ou non

La proposition de loi interdit l'usage de tout objet connecté (portable, tablette, montre...), dans les écoles et collèges. Il y aura des exceptions "pour des usages pédagogiques", laissés à l'appréciation de chaque établissement dans son règlement intérieur, ou pour les enfants handicapés. Les activités liées à l'enseignement mais se déroulant à l'extérieur de la classe, comme le sport, seront aussi concernées.



Les lycées auront, eux, la possibilité, mais pas l'obligation, d'inscrire l'interdiction totale ou partielle du portable et autres objets connectés dans leur règlement intérieur. Le Code de l'éducation interdit, depuis la loi du 12 juillet 2010, les portables "durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur".

Inciter à un usage responsable des outils numériques

Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, selon lequel cette interdiction n'était pas effective dans tous les collèges et manquait d'un socle juridique solide, a vanté une loi "d'entrée dans le XXIe siècle" qui "envoie un message à la société française" mais aussi à l'international, avec "d'autres pays intéressés".



Plaidant pour une "approche moderne des technologies" caractérisée par du "discernement", il a plaidé une approche à la fois "défensive" et "offensive". La proposition de loi entend ainsi renforcer l'éducation des élèves à un usage responsable et éclairé des outils et ressources numériques.