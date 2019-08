publié le 26/08/2019 à 07:58

Emmanuel Macron le midi, Emmanuel Macron le soir, Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux... Les vacances sont bien terminées, et le Président est de retour en pleine forme. Mais derrière cette omniprésence, il faut surtout regarder ce qui a changé.

Beaucoup de dirigeants de la planète sont largement, et même totalement imprévisibles, notamment Donald Trump et Boris Johnson, mais aussi le brésilien Jaïr Bolsonaro. Comme eux, Emmanuel Macron a décidé de devenir lui aussi imprévisible.

Sur l'accord Mercosur-UE par exemple, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud, Emmanuel Macron a décidé ce week-end qu'il n'en voulait plus, comme ça. De manière très virulente, il a accusé Jaïr Bolsonaro, le Président brésilien, d'avoir menti. En juin, il disait encore le plus grand bien du Mercosur.

C'est la diplomatie du coup de tête. Olivier Bost, éditorialiste politique de RTL.





Ce revirement brutal, à cause des incendies en Amazonie, a fortement déplu à l'Allemagne qui veut de cet accord. Emmanuel Macron a décidé de faire cavalier seul alors qu'il vantait encore deux semaines avant une Europe forte et unie sur tous les sujets.

En fait, c'est la diplomatie du coup de tête. L'autre exemple est l'histoire de la visite du ministre iranien des Affaires étrangères ce dimanche 25 août au soir : "oh, tiens, surprise, il vient d'atterrir à Biarritz pour parler du nucléaire". Là, c'est un coup d'éclat, presque un coup de poker pour tenter de faire bouger les États-Unis sur leurs sanctions contre Téhéran.

Une façon de faire à la Donald Trump

Il y a un peu de la façon de faire de Donald Trump, en moins virulent et moins populiste de la part d'Emmanuel Macron. Mais la finalité est la même. Ces coups d'éclat permettent d'interpeller les Français, de les tenir en haleine, comme fait Donald Trump avec les Américains.



Emmanuel veut certes régler les problèmes de la planète, mais il en profite surtout pour parler à ses électeurs. Derrière le Brésil, l'Iran, la Syrie, il parle en fait d'écologie, d'immigration, d'économie, il envoie des messages.



Par ces surprises, il veut faire la démonstration qu'il est à la manœuvre, que la France est dans le coup. Dans cette diplomatie imprévisible, il n'y a qu'une chose qui est totalement prévisible : c'est ce que dira Emmanuel Macron du G7, "c'est un succès".