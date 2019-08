Emmanuel MAcron et Donald Trump côte à côte lors du G7 à Biarritz

publié le 25/08/2019 à 15:27

Une contradiction qui fait débat. Alors que des sources diplomatiques affirmaient Emmanuel Macron aurait été désigné par ses partenaires du G7 pour discuter avec l'Iran et de lui adresser un message commun, Donald Trump a contesté cette allégation.

Le président américain a en effet démenti que les pays du G7 se soient mis d'accord sur un message commun à transmettre à l'Iran. "Je n'ai pas discuté de cela", a-t-il dit en réponse à des journalistes.

Emmanuel Macron a ensuite précisé ce dimanche 25 août qu'il n'avait "pas de mandat formel du G7" pour discuter avec l'Iran et que chacun allait "continuer à agir chacun dans son rôle". Il s'est toutefois félicité que les membres du G7 partagent les mêmes objectifs.

"Le G7 est un club informel, on ne donne pas de mandat formel à l'un ou à l'autre", a-t-il ajouté. Emmanuel Macron avait auparavant déclaré sur la chaîne LCI qu'il y aurait une "communication commune" du G7 sur le dossier. Des précisions qui ont donc mis fin à la confusion autour du dossier iranien.

Donald Trump souhaite de nouvelles garanties sur l'Iran

Jouant les médiateurs avec l'Iran depuis des mois, Emmanuel Macron, qui s'entretient régulièrement avec le président iranien Hassan Rohani, a présenté samedi à Donald Trump un compromis pour sortir de l'impasse. Il lui a présenté l'option de permettre à Téhéran "pour une période limitée d'exporter une partie de son pétrole" en échange d'un retour à son engagement de ne pas enrichir d'uranium pour se doter de l'arme nucléaire.

Donald Trump, après avoir déchiré l'accord sur le nucléaire iranien en mai 2018 et rétabli de lourdes sanctions, exige de nouvelles garanties de l'Iran sur ses activités diplomatiques et militaires.Des sources diplomatiques affirment de leur côté que "les leaders du G7 se sont accordés sur deux points : le refus que l'Iran se dote de l'arme nucléaire et personne ne souhaite la déstabilisation de la région ni l'escalade, afin d'éviter un conflit militaire".