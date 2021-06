Régionales : "Le projet de Laurent Saint-Martin, c'est mon bilan", fustige Pécresse

Le premier tour des régionales se déroulera ce dimanche 20 juin. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, candidate à sa réélection exclut toute alliance avec le candidat LaREM Laurent Saint-Martin si les résultats sont plus serrés que prévu.

"Le projet de Laurent Saint-Martin, c'est mon bilan. Il copie tout ce que j'ai fait et il explique que c'est son projet (...). C'est le roi de la récup, mais il paraît que le recyclage est important aujourd'hui et nous voulons faire de l'Île-de-France une région circulaire", raille Valérie Pécresse avec une pointe d'ironie.

"On a besoin aujourd'hui d'une femme libre à la tête de l'Île-de-France parce que l'État a systématiquement sacrifié l'Île-de-France. Voyez quand Emmanuel Macron parle de l'aéroport Roissy-Picardie, ça veut dire que SNCF Réseau n'aura pas les moyens pour régénérer plus vite le RER B ou le RER D, dans lequel il y a 1,4 million de franciliens parce qu'il faudra mettre des moyens sur Roissy-Picardie", conclut la présidente de la région Île-de-France en ajoutant : "Il faut une femme libre qui puisse être partenaire du gouvernement et faire des rapports de force avec le gouvernement".