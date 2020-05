publié le 19/05/2020 à 15:47

Cette filière avait bondi de 16% avec près de 370.000 contrats signés avec des entreprises, un secteur en plein essor frappé de plein fouet par la crise économique, au point que la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, tiendra une réunion à ce sujet ce mardi 19 mai. Alain Griset, président de l’Union de entreprises de proximité (U2P) et représentant de 3 millions d’artisans, de commerçants et de professionnels libéraux, reste confiant quant à la stabilité de la filière d'apprentissage.

"On était dans une bonne dynamique et il est important de prendre des mesures très fortes. Cet après-midi nous ferons des propositions très précises à la ministre. Les entreprises n'ont pas la tête à l'apprentissage et il faut faire de cette année 2020, celle de l'apprentissage. Il est hors de question de sacrifier une génération à cause du Covid", assure Alain Griset.

"Pour les maîtres d'apprentissage, il faut qu'il n'y ait aucun cours, il faut aussi accompagner l'ensemble des centres de formation qui vont avoir des surcoûts puis permettre aux jeunes qui n'auraient pas trouvé de maître d'apprentissage de pouvoir quand même commencer leur apprentissage dans des centres de formation. Nous avons beaucoup d'espoir, il faut simplement que le gouvernement prenne les bonnes mesures", espère le président de l'Union des entreprises de proximité.