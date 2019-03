publié le 26/03/2019 à 08:34

C'est un chiffre qui était très attendu : le déficit public a atteint 2,5% du Produit intérieur brut (PIB) en 2018, au lieu des 2,6% promis par le gouvernement. "En stabilisant la dette publique et en réduisant plus que prévu notre déficit à 2,5% en 2018, nous avons mis fin à la dérive continue de nos finances publiques depuis plus de 10 ans", s'est félicité sur Twitter le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.



Invité sur RTL ce mardi 26 mars, Gérald Darmanin s'est lui aussi montré satisfait de ces résultats. "La politique économique du président de la République fonctionne et fonctionne bien", affirme-t-il. "Le gouvernement, par sa politique fiscale et économique permet d'avoir des résultats", martèle le ministre, tout en affirmant qu'il fallait "continuer le travail".

"Lorsque j'ai été nommé ministre (de l'Action et des Comptes publics, ndlr), nous avions un déficit de 3,4%. Désormais il est de 2,5%, soit l'équivalent de plus de 10 milliards d'euros d'efforts réalisés", poursuit l'ex-maire de Tourcoing.