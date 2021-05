Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la fonction publique, est également candidate en Île-de-France.

Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'Éducation prioritaire et membre du MoDem, est l'une des quatre ministres à porter les couleurs de la liste de Laurent Saint-Martin en Île-de-France.

Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail chargé des Retraites et de la Santé au travail est tête de liste dans les Hauts-de-France, dans un scrutin qui s'annonce compliqué.

Les scrutins régionaux approchent à grands pas, et la campagne devrait s'accélérer dans les semaines à venir. Alors que LaREM est à la peine dans la plupart des régions, quelques ministres s’intègrent à des listes pour tenter de venir en aide au mouvement.

Si l'incertitude a longuement régné, Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées depuis 2017, ne figure finalement pas parmi ces membres du gouvernement lancés sur le terrain des régionales. Contrairement à ce qu'elle avait annoncé dans un premier temps, elle ne sera pas candidate et soutiendra Renaud Muselier, tête de liste LR, pour la présidence de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. LaREM ne sera pas donc pas représentée.

En Île-de-France, la ministre déléguée en charge de la Citoyenneté Marlène Schiappa et la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, se présentent aux côtés de Laurent Saint-Martin, le candidat LaREM en Île-de-France. La première à Paris, la seconde dans le Val-de-Marne. Dans la région également, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, sera tête de liste en Essonne et Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'Éducation prioritaire, numéro une dans le Val-d'Oise.

De son côté, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, sera présent sur la liste LaREM pour les régionales dans les Hauts-de-France, face à Marine Le Pen, mais sans prendre la tête de la liste. Car c'est Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail chargé des Retraites et de la Santé au travail qui prendra la tête du parti dans la région. Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, sera quant à elle tête de liste dans la région Nouvelle-Aquitaine.

En cas d'élection, ou de défaite, rien n'a été annoncé quant à l'avenir au gouvernement de ces candidats. Certains, comme Marc Fesneau ou Brigitte Klinkert, qui briguent respectivement les régions Centre-Val-de-Loire et Grand Est, ont cependant annoncé qu'ils démissionneraient s'ils venaient à gagner.