publié le 05/10/2020 à 13:45

Parie et la petite couronne sont en état d'alerte maximale depuis dimanche 4 octobre. Les bars fermeront dès mardi pour deux semaines, tandis que les restaurants pourront rester ouverts avec un protocole sanitaire renforcé. Concernant les universités, il y aura moitié moins d'étudiants dès demain.

Quant aux entreprises, elles sont encouragées à diffuser le télétravail pour éviter de surcharger les bureaux et les transports en commun, selon Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État auprès de la ministre du travail : "Il convient de diffuser le télétravail, de le faire autant que possible et dans l'échange avec les représentants du personnel".

"La situation demande un effort collectif, en limitant les interactions sociales, le nombre de personnes dans l'entreprise pour que la diffusion du virus ralentisse. Certaines situations ne sont pas envisageables pour le télétravail, mais dès que c'est possible, il faut le faciliter". Dans les hôpitaux de la région parisienne, 36% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid-19.

À écouter également dans ce journal...

Tempête Alex - Une vingtaine de personnes sont toujours disparues dans les vallées de la Vésubie et de la Roya, dans les Alpes-maritimes, trois jours après la coulée de boue causée par la tempête Alex. À Breil-sur-Roja, les routes et ponts sont effondrées, il n'y a toujours pas d'eau ou d'électricité. Les pompiers ne disposent que de deux hélicoptères pour amener les médecins et le ravitaillement.

Terrorisme - Le procès de Sid Ahmed Ghlam s'ouvre ce lundi 5 octobre devant la Cour d'assise spéciale de Paris. L'homme est accusé d'avoir projeté un attentat à Paris et d'avoir tué Aurélie Châtelain, professeure de sport de 32 ans, en avril 2015.

Nobel de Médecine - Le prix Nobel de Médecine a été attribué aux américains Harvey Alter et Charles Rice et au Britannique Michael Houghton pour leurs découvertes sur l'hépatite C.