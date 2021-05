Élections régionales : comment savoir si vous êtes bien inscrit ?

publié le 10/05/2021 à 15:55

Le premier tour des élections départementales et régionales aura lieu le dimanche 20 juin 2021 et le second le dimanche 27 juin 2021. Pour voter, il vous faut obligatoirement être inscrit sur les listes électorales. Savez-vous si vous l'êtes ? Et jusqu'à quand vous inscrire si ce n'est pas le cas ? On répond à vos questions.

Pour participer aux élections en France, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018. Pour vous assurer de votre situation électorale, un service en ligne est disponible sur Service-Public.fr. Sur la plateforme vous pourrez remplir un formulaire en ligne et savoir si vous êtes inscrit sur les listes électorales de la commune que vous avez indiquée.

Si vous êtes bien inscrit, le numéro de votre bureau de vote et son adresse vous seront indiqués. Si vous n'êtes pas inscrit, vous avez jusqu'au 14 mai 2021 (inclus) pour faire votre demande d'inscription en mairie, par courrier ou en ligne.