Régionales : Marlène Schiappa devrait mener la liste LaREM à Paris

publié le 26/04/2021 à 17:00

Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, devrait être tête de liste LaREM à Paris, dans le cadre des prochaines élections régionales, pour le compte de Laurent Saint-Martin, candidat de la majorité en Île-de-France.

Cette information a été dévoilée par Le Figaro ce lundi 26 avril et devrait être officialisée ce mercredi 28 avril, précisent nos confrères. La décision aurait été adoptée à la suite de plusieurs échanges entre l'Élysée et Matignon. Toujours selon nos Le Figaro, l'ex-socialiste aurait l'intention d'axer sa campagne sur les sujets en lien avec la sécurité et la laïcité.



Nos confrères précisent que la candidature d'Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie, avait d'abord été évoquée. Mais cette dernière aurait décliné la proposition. Interviewée par le quotidien national au sujet de ses ambitions, en janvier dernier, Marlène Schiappa avait alors réfuté toute candidature : "Je préfère laisser des places pour des talents qui seront nos renforts de demain".