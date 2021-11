Réforme des retraites : "Une priorité pour 2022", assure Élisabeth Borne sur RTL

"Ce sera une priorité pour 2022". Lors de son allocution télévisée ce mardi 9 novembre, Emmanuel Macron a annoncé la suspension de la très controversée réforme des retraites. Invitée au micro de RTL ce mercredi 10 novembre, la ministre du Travail Élisabeth Borne revient sur la décision du Président : "Cette réforme, le président de la République et le gouvernement y tient".



"Cette réforme, le débat a été engagé au Parlement, elle a même été votée à l’Assemblée nationale. Ensuite on a été stoppé par la crise sanitaire", tient à rappeler la ministre du Travail. Elisabeth Borne a précisé les objectifs du gouvernement : "C’est clair qu’on va devoir travailler plus longtemps, qu’on veut aussi un système plus juste".

La ministre du Travail cite notamment la fin des régimes spéciaux, une convergence des différents régimes. "On veut que les Français qui ont travaillé toute leur vie aient une pension qui soit à niveau. Cette réforme, ce sera une priorité pour 2022 et ce sera certainement dans le débat des prochains mois", a-t-elle conclu. Des propos qui tranchent face aux propos du président Macron hier. 2022, une année lors de laquelle Emmanuel Macron souhaite "prendre des décisions claires".