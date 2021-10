Les Français ne travaillent pas assez ? En tout cas, le chef de l'État aimerait qu'ils travaillent plus. C'est le sens de sa déclaration lors de la présentation du plan d'investissement "France 2030", mardi 12 octobre. "Nous sommes un pays qui travaille moins que les autres", avait déclaré à cette occasion Emmanuel Macron.

"Le Président ne dit pas vrai", corrige Martial You, chef du service économie de RTL, et c'est n'est pas la première fois que le locataire du palais de l'Élysée critique le rythme de travail des Français. "Il le faisait déjà lorsqu'il était ministre de l'Économie", rappelle le journaliste.

"Tout dépend de quoi on parle", estime Martial You. Sur le temps de travail hebdomadaire, les Français "travaillent un peu plus que nos voisins, même avec les 35 h, parce qu’on travaille en moyenne 36 h et demie par semaine" explique-t-il en citant les chiffres de la Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (Dares).

Une différence sur les chiffres annuels

En revanche, sur les chiffres annuels, les salariés français "travaillent moins que les autres, car ils ont plus de vacances", détaille le journaliste. Ce qui n'empêche pas la France d'être "le septième pays le plus productif sur une liste de 27 établie par Eurostat", explique Martial You.

Tout dépend du modèle que l'on prend pour référence. Le modèle anglo-saxon suppose de "travailler sans protection, ils travaillent 1.700 heures par an et nous 1.400, mais ils ne sont pas plus efficaces", déclare le chef du service économie de RTL. L’autre solution est de travailler dans une "économie beaucoup plus industrialisée où il y a beaucoup de femmes précaires. C’est le modèle allemand, ils travaillent à l’année moins que nous parce qu’il y a du plus de travail partiel", contrebalance le journaliste.

Enfin, les Français partent beaucoup plus tôt à la retraite que leurs voisins. "L'âge de départ est toujours de 62 ans", rappelle Martial You tandis que la moyenne européenne est de 64 ans.