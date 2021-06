Assurance chômage : Élisabeth Borne espère une réforme avant la fin de l'année

La réforme de l’assurance chômage ne pourra pas entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Le Conseil d'État a suspendu ce mardi 22 juin cette réforme controversée dont il avait déjà retoqué une première version. Alors, le gouvernement va-t-il maintenir cette réforme ? La ministre du Travail a répondu ce mardi sur RTL.

"Le Conseil d'État ne remet pas en cause la réforme de l'assurance chômage", affirme Élisabeth Borne. "Il considère que ça n'est pas le bon moment", dit-elle. "On va regarder comment on peut rassurer davantage et répondre aux inquiétudes du Conseil d'État. On va chercher le meilleur chemin pour une mise en place rapide de la réforme. Dans les tout prochains mois", assure-t-elle. Serait-ce avant la fin de l'année ? "Absolument", répond la ministre.

"Si on souhaite réformer l'assurance chômage, c'est parce que le système actuel n'est pas satisfaisant. Il a enfermé dans la précarité des centaines de milliers de travailleurs", poursuit Élisabeth Borne. Bien que suspendue, cette réforme ne va pas être réécrite complètement. "Repartir d'une page blanche, non il n'en est pas question", affirme la ministre du Travail.