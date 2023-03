Réforme des retraites : Macron et Borne peinent à trouver l'issue de secours

"On va continuer à avancer à marche forcée". Comment Emmanuel Macron et Elisabeth peuvent-ils sortir de la crise ? Le président de la République a évité les détours, lors de son interview du 22 mars dernier, en se projetant déjà dans l'après-réforme des retraites.

Le texte a été adopté, avec le recours au 49.3 et doit encore passer sous les yeux experts des Sages du Conseil constitutionnel. Ces dernier peuvent décider d'en censurer une partie ou son intégralité.

Mais hors de question pour le chef de l'État de laisser son optimisme être entaché. Plein emploi, réindustrialisation du pays, économie verte, loi travail.... Le président revient sur ses fondamentaux politiques pour reconquérir une majorité malmenée. Tandis qu'une nouvelle journée de mobilisations se tient ce mardi 28 mars, Emmanuel Macron et sa première ministre cherchent la bonne formule pour ouvrir une nouvelle séquence, plus apaisée, et mettre derrière eux l'épisode mouvementé des retraites.

Reprendre contact avec les syndicats

Le président de la République ne souhaite plus attendre afin de renouer avec les syndicats. Ils seront des partenaires indispensables et incontournables pour l'exécutif lors de l'étude des prochains projets de loi. Après avoir pris le risque "d'attiser la colère" avec son intervention, selon le numéro 1 de la CGT Philippe Martinez, Emmanuel Macron a adressé une main tendue aux syndicats. "Je me tiens à disposition de l'intersyndicale", a lancé le chef de l'État. Mais pas sur la réforme des retraites.

Les sujets de l'usure professionnelle, des fins de carrière, des reconversions, de l'évolution des carrières, des conditions de travail, des rémunérations dans certaines branches sont ouverts à discussion.

L'invitation n'a pas pris. La CGT, par la voix de sa co-secrétaire et candidate à la succession de Philippe Martinez Céline Verzeletti, a rejeté l'idée d'une rencontre. Sur BFMTV, elle a indiqué : "C'est à nous d'imposer l'agenda social". Même sentiment pour François Hommeril. Sur Europe 1, le président de la CFE-CGC a indiqué qu'Emmanuel Macron ne les a "pas reçus au moment où il fallait le faire, lorsqu'on lui avait tendu une perche". "Il a traité cela avec mépris et dédain", a-t-il ajouté.



Plus de carte joker 49.3 ?

Elisabeth Borne cherche à rebâtir les relations avec sa majorité, les syndicats et les Français. C'est pourquoi la cheffe du gouvernement a déclaré, dans un entretien à l'AFP, "l'objectif que je fixe pour l'avenir, c'est pas de 49.3 en dehors des textes financiers". "Depuis le début de la législature, 11 projets de loi ont été définitivement adoptés et 12 propositions de loi. Il y a eu un recours au 49.3 sur trois textes uniquement" budgétaires, a-t-elle jugé bon de préciser.

Dans la lignée d'Emmanuel Macron et par souci d'apaisement, la première ministre a indiqué être, elle aussi, "à la disposition des partenaires sociaux". "Il faut qu'on trouve le bon chemin : est-ce que ce sont des rencontres bilatérales, une intersyndicale ? Il faut qu'on mette de l'apaisement. Et que l'on puisse reprendre le travail sur tous ces chantiers", a-t-elle ajouté à nos confrères de l'AFP.

Ça, c'est du storytelling Simon Duteil, co-délégué de Solidaires, sur RTL

Là encore, le duo exécutif a essuyé une fin de non-recevoir. Sur RTL, Simon Duteil, co-délégué de Solidaires, a réagi : "Ce qu'on voit, c'est beaucoup de fébrilité du côté de l'exécutif depuis quelques jours. Il y a un sujet aujourd'hui, ce sont les retraites, et là on nous dit : 'Venez, on va parler de plein d'autres choses, mais dans 15 jours'".



Et d'ajouter : "Ça, c'est du storytelling, de l'histoire que veut raconter l'exécutif, certainement très inquiet de voir que la mobilisation continue. (…) Il n'y a rien à négocier pour le moment, il y a à retirer cette loi".

Réunions avec les représentants des partis

L'issue de secours pour le couple exécutif pourrait se trouver là où tout a commencé : le Parlement. Elisabeth Borne a annoncé qu'elle recevra tous les groupes parlementaires et les partis politiques, ainsi que les représentants des collectivités la semaine du 3 avril.



La première ministre en sursis a vu sa mission prolongée par Emmanuel Macron : élargir la majorité. "On veut vraiment mettre la priorité sur quelques sujets pour montrer rapidement des résultats concrets aux Français", a lancé Elisabeth Borne dans un message à destination du PS et de LR.



"J'ai élaboré un plan d'action que je vais déployer sur les trois prochaines semaines qui mobilise l'ensemble des acteurs qui veulent faire avancer notre pays. Je vais travailler avec mes ministres, mais aussi avec les parlementaires, les forces politiques, les représentants des associations d'élus locaux, avec les partenaires sociaux", a précisé la première ministre. Avant ajouter avoir "deux objectifs" : "Apaiser le pays face à ces tensions et accélérer les réponses aux attentes des Français", a-t-elle déclaré Elisabeth Borne en détaillant sa feuille de route. Un retour à la case départ ?