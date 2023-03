INVITÉ RTL - Borne tend la main aux syndicats : "C’est du storytelling", balaye un co-délégué de Solidaires

À la veille d'une dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, alors que l'atmosphère s'est tendue depuis le déclenchement du 49.3 et le rejet de la motion de censure, Élisabeth Borne veut jouer l'apaisement avec les syndicats : "L'objectif que je fixe pour l'avenir, c'est pas de 49.3 en dehors des textes financiers", a-t-elle notamment annoncé dans un entretien à l'AFP.

"Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Il y a des déclarations dans la presse…", constate Simon Duteil, co-délégué de Solidaires, invité sur RTL ce lundi 27 mars. "Ce qu'on voit, c'est beaucoup de fébrilité du côté de l'exécutif depuis quelques jours. Il y a un sujet aujourd'hui, c'est les retraites, et là on nous dit : 'Venez on va parler de plein d'autres choses mais dans 15 jours'", déplore le syndicaliste, qui rejette cette main tendue.

"Demain, il y a une énorme journée de grève qui arrive. L'intersyndicale se réunira à nouveau. On n'a pas dit que demain sera la fin de la mobilisation et qu'on attendrait gentiment une adoption ou une validation au niveau du Conseil constitutionnel", poursuit Simon Duteil. "Ça, c'est du storytelling, de l'histoire que veut raconter l'exécutif, certainement très inquiet de voir que la mobilisation continue. (…) Il n'y a rien à négocier pour le moment, il y a à retirer cette loi".

