"Quelle époque !" - "Macron était gaullien", lors de son interview, selon Philippe Caverière

Dans Quelle Époque, diffusée sur France 2 ce samedi 25 mars, Philippe Caverivière a comparé Emmanuel Macron au général de Gaulle, lors de son interview aux 13 heures de TF1 et France 2, mercredi 22 mars. Pour lui, le chef de l'État était gaullien : "De Gaulle avait dit 'je vous ai compris, Macron va plus loin, il dit 'Je vous ai compris, mais je m'en branle'".

Selon Philippe Caverivière, le président de la République "a fait une espèce de météo politique", puisqu'"il n'a rien du tout" : "Demain, il fera deux ans de plus sur toute la France, les opposants au régime des retraites pourront aller "se faire foutre" à Lille et à Metz, ils pourront aller "se faire cuire le cul" sur un feu de poubelles à Rennes et à Bordeaux, et aller "bien niquer leur génitrice" sur tout le pourtour méditerranéen".

Et d'ajouter : "Le soleil se couchera à 19h13, parce que c'est une belle feignasse, il est sûrement à la CGT le soleil. Et nous fêterons les 'Dycats', ça sera la Saint-Dycats, la fête des "branleurs".

