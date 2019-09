et AFP

publié le 24/09/2019 à 18:32

Ils étaient "150.000 manifestants", selon Philippe Martinez. Des militants CGT mais aussi Solidaires, FSU et Unsa ont bravé la pluie, mardi 24 septembre à Paris, pour manifester contre la réforme des retraites voulue par l'exécutif, qui prévoit de fusionner en un système par points les 42 régimes existants.

"C'est un projet fait pour faire des économies, comme (la réforme de) l'assurance chômage", a déploré devant la presse le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, peu avant le départ du cortège qui doit relier la place de la République à celle de la Nation.

Près de 150 mobilisations étaient prévues un peu partout en France mardi, sous un mot d'ordre large : "Emploi, salaires, services publics, retraites : stoppons la régression sociale". Les organisations de jeunesse Unef (étudiants) et UNL (lycéens) ont rallié l'appel à manifester de la CGT, de Solidaires, de la FSU et, à Paris, de l'Unsa-Ferroviaire.

"On manifeste pour notre droit à l'avenir! Les futurs retraités et les futurs cotisants, c'est nous", a fait valoir la présidente de l'Unef, Mélanie Luce. Les députés PCF ou Insoumis André Chassaigne, Eric Coquerel, François Ruffin et Fabrice Roussel sont venus apporter leur soutien aux manifestants.

Philippe Martinez a précisé qu'une intersyndicale aurait lieu "très prochainement" pour trouver une date de mobilisation commune avec Force ouvrière, qui a organisé son propre cortège samedi contre la réforme des retraites.