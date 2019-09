Retraites : pourquoi des milliers de personnes ont-elles manifesté à Paris ?

et AFP

publié le 21/09/2019 à 17:30

"Retraite universelle de Macron, c'est non!", "Non à la retraite par points, "non au travail sans fin", ou encore "Maintien des 42 régimes existants, retrait du projet Macron-Delevoye", voilà ce qu'on pouvait lire sur les différentes pancartes brandies par plusieurs milliers de manifestants à Paris, samedi 21 septembre.

Ils sont descendus dans les rues de la capitale à l'appel du syndicat Force ouvrière avec un objectif : protester contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Les manifestants, pour la plupart vêtus de chasubles rouges et brandissant des drapeaux aux couleurs de FO, marchaient derrière une banderole proclamant "En FOrce pour nos retraites".

Le cortège, parti sous un beau soleil de la station de métro Duroc devait rallier la place Denfert-Rochereau, en passant par Montparnasse. Les organisateurs attendaient quelque 10.000 participants.

"Nous n'avons aucune raison de remettre en cause (...) ce qui fonctionne", a souligné le secrétaire général de FO, Yves Veyrier, devant les journalistes. "Nous ne voulons pas d'un régime unique par points, car (ce) serait donner demain tous les leviers d'action aux gouvernements futurs pour agir sur le niveau des pensions, et de fait sur l'âge effectif de départ à la retraite", a-t-il ajouté.

Une manifestation organisée par la CGT mardi

La réforme du système de retraite prévoit la disparition de tous les régimes spéciaux dont bénéficient certains fonctionnaires, les employés de plusieurs grandes entreprises publiques et une poignée d'autres professions, et leur remplacement par un système universel de retraite par points.

Un autre défilé sur le même thème mais organisé par la CGT aura lieu mardi 24 septembre. Si la direction de FO n'a "pas prévu" de se joindre à cette manifestation, Yves Veyrier l'assure : "Nous sommes en contact" avec la centrale de Philippe Martinez. "Nous aurons besoin de réunir une unité d'action syndicale si nous voulons gagner, nous le savons, et c'est dans ce sens-là que nous travaillons aujourd'hui", conclut-il.