Raoult, Zemmour, Bigard... Les étonnants contacts d'Emmanuel Macron

publié le 26/05/2020 à 09:56

Le président Emmanuel Macron multiplie les prises de parole avec des personnalités "anti-systèmes". Une stratégie assumée pour se rapprocher de celles et ceux à qui il ne parle pas autrement.

Un nouveau gouvernement ce mardi 26 mai ? Le ministre délégué à la boisson, Jean-Marie Bigard, a obtenu la réouverture des bars. Le ministre en charge des distractions, Philippe de Villiers, a obtenu la réouverture des parcs d’attractions. Et pour le ministre de la santé, Didier Raoult, il est dans une phase un peu plus compliquée mais la chloroquine est toujours autorisée.



Une pointe d'ironie, certes, mais il y a un petit fond de réalité dans tout ça. Un point commun même entre tous ces hommes : le président les appelle ou échange des SMS avec eux.

Et à l'heure des réseaux sociaux, ces personnalités racontent ou publient leurs échanges avec le chef de l’État, presque en temps réel.

Des prises de contact étonnantes

Jean-Marie Bigard a demandé, dans une vidéo vue presque 4 millions de fois, la réouverture des bars. L’humoriste a raconté la suite avec ce style fleuri que nous aimons tant dans les Grosses Têtes : "Je ramène ma gueule, je chie sur le président et le président m’appelle pour me dire : vous avez raison".



Emmanuel Macron a toujours aimé fréquenter des personnalités parfois un peu limites, loin de ce qu’il pense ou de ce qu’il incarne. D’autant que la liste des étonnants influenceurs du président est assez longue. Il y a eu Yassin Bellatar, humoriste des banlieues, au caractère et aux méthodes assez imprévisibles. Plus récemment, un coup de fil de 3/4 d'heure à Eric Zemmour après son agression dans la rue.

Pourquoi une telle attirance envers ces personnalités ?

Il y a plusieurs explications, dévoilées en partie par ses proches. Emmanuel Macron aime les parcours atypiques. C’est l’histoire de son ancien garde du corps, Alexandre Benalla. C’est aussi l’histoire de sa candidature, anti-système disait-il, en 2016.

Emmanuel Macron aime quelque part s’encanailler avec ceux qui ne correspondent ni à son milieu, ni forcément à ses idées. Mais ce n’est pas seulement motivé par un goût prononcé pour la transgression. Emmanuel Macron recherche chez eux une popularité, une assise populaire. Et il s’adresse, à travers eux, à des gens qu’ils ne touchent pas autrement.

Avec Philippe de Villiers, il envoie des messages à une frange réactionnaire, catholique traditionaliste. Quand il parle à Jean-Marie Bigard, c’est à ceux qui rejettent les élites et la bien-pensance. Même chose avec la star télé Cyril Hanouna. À la fin, vous pensez que nous retiendrons quoi de ces fréquentations surprenantes ? Le président qui parle avec beaucoup de monde ou Jean-Marie Bigard qui fait rouvrir les bars ?