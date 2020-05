publié le 25/05/2020 à 15:46

Peu importent les résultats des différentes analyses mettant à mal l’efficacité de l’hydroxycholoroquine dont celle publiée dans The Lancet vendredi 22 mai, Didier Raoult est convaincu de ce qu’il avance.



Il a ainsi réagi à ces études mettant en avant les risques que fait courir la prise d’hydroxychloroquine, dans une vidéo sur sa chaîne Youtube. Il y déclare notamment : "Je ne sais pas si l’hydroxychloroquine tue mais ici, elle sauve des vies". Il poursuit en faisant une comparaison entre son expérience sur le terrain et les "4000 malades" qu’il a vus et ce qu’il nomme du "big data, fantaisie complètement délirante qui prend des données dont on ne connaît pas la qualité et qui mélange tout".

Il insiste enfin sur ce point de vue en lançant : "Comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec le big data change ce que nous nous avons vu ?"

Les dernières études publiées sur l'hydroxychloroquine montrent une discordance entre les données observationnelles et les analyses rétrospectives de bases de dossiers de patients.

A l'IHU, nous faisons confiance à la réalité, pas au big data mal maitriséhttps://t.co/DNZNKXJSnh — Didier Raoult (@raoult_didier) May 25, 2020