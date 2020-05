Municipales : le coup de force politique du maire-ministre Gérald Darmanin

publié le 25/05/2020 à 07:40

C’est l'événement politique du week-end : Gérald Darmanin, le ministre des Finances veut une promotion, l’assume et le fait savoir. S’agit-il d’un coup de force politique ?

Après le plus dur de la crise sanitaire, Gérald Darmanin est frais et dispo pour en faire plus. L’opération a le mérite d’être transparente, assez simple et pour tout dire sans grande finesse. Gérald Darmanin sait que ça va bouger, qu’avant les vacances d’été, Emmanuel Macron affichera de nouvelles ambitions et qu’il choisira l’équipe qui ira avec. C’est l’acte 3 : celui de la relance économique et de la réponse à la crise sociale. Gérald Darmanin joue donc sur une opportunité, un moment politique. Il se place pour la suite.



Ce n’est pas la première fois que Gérald Darmanin use de cette technique. Cela ressemble un peu aux vieilles méthodes de Nicolas Sarkozy. Le coup d’éclat, sans hésiter à en faire des tonnes pour s’imposer dans le débat. Gérald Darmanin est à bonne école, il est toujours proche de l’ancien Président. Pour prévenir tout procès en déloyauté, il a affiché ce dimanche 24 mai son ambition au grand jour dans le JDD et au Grand Jury RTL. "Je veux peser", dit-il. Pour ça, il avance une idée du Général de Gaulle : généraliser l’épargne salariale pour soutenir le pouvoir d’achat. C’est sa réponse aux demandes de justice sociale quand certains demandent le retour de l’ISF. Gérald Darmanin joue la droite sociale comme son ami Xavier Bertrand.



Et dans son opération d’auto-promotion, il s’est assuré d’avoir l’accord d’Emmanuel Macron et d’Édouard Philippe. Un accord à la fois pour cumuler ses fonctions de maire et de ministre et pour sa grande opération de communication. À Matignon, le Premier ministre l’assure : "Il est hors de question de se passer de Gérald Darmanin". Pour l’instant, stratégiquement c’est donc un sans-faute.

Gérald Darmanin devenu indispensable ?

Il joue sur des faiblesses de l’exécutif et sur les faiblesses de la vie politique actuelle. Il y a très peu de ministres vraiment politiques, il en fait partie. Gérald Darmanin joue sur une fibre populaire, ce n'est pas franchement le cas de grand monde non plus au gouvernement ni à l’Élysée. Et enfin dans les subtils équilibres gauche / droite / écolo dans l’équipe gouvernementale, pour ménager une majorité et des électeurs parfois un peu perdu.

Gérald Darmanin est une pièce importante. Il profite aussi de la faiblesse de l’opposition, les Républicains, sa famille d’origine qui a du mal à émerger dans le débat. Le ministre des Comptes publics profite donc des circonstances et continue de pousser son avantage. Il a rallié Emmanuel Macron avec la promesse d’affaiblir la droite et trois ans plus tard, il veut de nouveau être payé en retour avec une promotion.