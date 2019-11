publié le 05/11/2019 à 16:03

La "société de vigilance" promue par Emmanuel Macron après l'attentat à la préfecture de police de Paris pour venir à bout de "l'hydre islamiste" en France pourrait-elle se transformer en une "société de la délation" ? La ministre de la Justice Nicole Belloubet a elle-même tenu à mettre en garde mardi contre "la défiance" qui pourrait se généraliser.

"On peut être vigilant et confiant. Sinon on court à la catastrophe", a-t-elle prévenu au cours d'un entretien au Parisien sur les actions engagées contre la radicalisation. "Vigilance n'est pas synonyme de défiance. Je ne voudrais pas d'une société où la moitié de la population surveille l'autre", a-t-elle notamment affirmé tout en assurant que "la vigilance est nécessaire". "Au-delà des attentats en tant que tels, nous vivons dans une période de menace sourde et permanente qui nécessite une grande attention", avec la prise en charge spécifique des détenus radicalisés dans les prisons mais aussi en milieu ouvert.

Nicole Belloubet ne veut toutefois pas tomber dans l'hystérisation des débats, notamment celui sur le port du voile. "Il y a déjà une loi et c'est très bien ainsi", a estimé la ministre, témoignant du "sentiment de stigmatisation" rapporté par des représentants des associations de culte musulmans.