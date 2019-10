Société de vigilance et société de délation, même combat ?

publié le 11/10/2019 à 13:05

C'est une première. Lors de l'hommage, mardi 8 octobre, aux quatre fonctionnaires de la préfecture de police de Paris tués dans son enceinte par un collègue radicalisé, Emmanuel Macron a appelé les Français à "faire bloc" pour mener "un combat sans relâche (...) face au terrorisme islamiste". Le Président souhaite "une société de vigilance".

Mais vigilance de qui ? De quoi ? C'est l'interrogation partagée par Nicolas Domenach et Geoffroy Lejeune, directeur de Valeurs Actuelles. Pour le premier, il y a "plusieurs communautés religieuses qui montrent des signes sectaires mais qui ne sont pas terroristes pour autant". Selon lui, "c'est tellement peu clair que ça jette du malaise là où il devrait y avoir de la clarté". Geoffroy Lejeune, lui, pense que le Président aurait dû donner une définition de l'islam radical.

Pour Nicolas Domenach, cette "société de vigilance" est une porte ouverte à une "société de la délation". Pour lui, "c'est à l'État et à ses services d'appliquer le principe de vigilance", pas aux citoyens qui, il le rappelle, "ne sont pas des policiers". Il aurait donc fallu, selon lui, qu'Emmanuel Macron "fixe des règles vraiment claires sur la laïcité, le financement de l'islam et la formation des imams". Geoffroy Lejeune, lui, pense au contraire qu'au vu de la gravité du problème, "tout le monde doit s'en saisir" et que "même si tous les musulmans ne sont pas des terroristes, tous les terroristes ont montré des signes de radicalisation."