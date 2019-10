Port du voile : Emmanuel Macron ne veut pas "que nous nous divisions"

publié le 22/10/2019 à 14:25

Emmanuel Macron avait jusqu'ici choisi de ne pas s'exprimer sur le sujet. Le président de la République a finalement accepté de répondre lors de son déplacement à Mayotte, ou plutôt de ne pas prendre position. "On a le droit de choisir les moments où on traite des débats et où on les déplie", a expliqué Emmanuel Macron au micro de BFMTV.

"La priorité du moment est de lutter contre la radicalisation et de renforcer notre politique de lutte contre le communautarisme qui est un séparatisme dans notre République au nom d'une religion pervertie de ses finalités", a estimé le chef de l’État. "Ce sont des débats importants, il faut les avoir sans que ce soit une réponse à une provocation d’un élu du Rassemblement national ou à l’humiliation de qui que ce soit. J'y reviendrai de manière apaisée quand je considérerai que ce sera le bon moment, comme je l'ai fait pour l'immigration."

"Le risque (...) est de donner le sentiment à nombre de nos concitoyens, qui n'ont rien à voir avec le communautarisme, qui sont dans une religion et qui ont fait parfois certains choix mais qui sont des citoyens français à part entière surtout et avant tout, d'être stigmatisés", a encore ajouté Emmanuel Macron. "On doit faire bloc contre le communautarisme et la radicalisation. Il ne faut pas que nous nous divisions."

"On a parfois tendance à confondre la question de la laïcité, qui a un cadre, celui de la loi de 1905, et la question de l'islam, qui ne sont pas exactement la même chose", a prévenu Emmanuel Macron. "Ce qui est important sur ce sujet, c'est que notre pays ne se divise pas. Pour réussir à se battre contre le communautarisme et le phénomène de radicalisation que nous voyons, j'ai besoin de tous les citoyens français, quelle que soient leur confession, quelles que soient leurs convictions philosophiques ou politiques."