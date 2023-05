"Quelle époque !" : pourquoi les propos de Bruno Le Maire sur les "pâtes" font polémique ?

En adoptant un ton concerné dans l'émission Quelle époque ! du 20 mai, pour évoquer l'inflation galopante et ses conséquences sur le quotidien des Français, Bruno Le Maire n'imaginait sans doute pas être à l'origine d'une nouvelle polémique. Pourtant, les propos du ministre de l'Économie sur ses quatre bouches à nourrir ne sont pas passés inaperçus.

"J'essaye de faire attention à ce que les prix baissent pour le consommateur. Parce que j'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai quatre enfants à nourrir et je paye beaucoup de paquets de pâtes", avait assuré le ministre samedi sur France 2, interpellé sur la hausse des prix.

Il n'en fallait pas moins pour que les internautes sous-titrent ses déclarations avec quelques éléments. Nombre d'entre eux ont rappelé son salaire et son patrimoine, quand d'autres ont préféré opter pour l'ironie : "Bruno le Maire, 11.000 euros de salaire et 500.000 euros de patrimoine […] hors sol", "Donnez-lui une pièce, il me fait de la peine", "Quand ma fille refusera de terminer son assiette, je lui dirai de penser un peu à la famille nombreuse de Bruno Le Maire", pouvait-on lire sur Twitter quelques heures après son passage dans l'émission.



Bien vite, des élus se sont emparés de la séquence. "Bruno Le Maire, 10.000 euros nets par mois, souffre du prix de pâtes. Quelle déconnexion", déplore dans un tweet le député LFI Damien Maudet. Un sentiment partagé par Julien Odoul, du RN : "Il veut nous faire croire qu’il est à la porte de la banque alimentaire. Ce foutage de gueule est indécent", tance ce dernier sur le réseau social.

Inflation et sobriété, un terrain miné

Si certains lui ont témoigné leur soutien, pointant le fait que malgré ses revenus, Bruno Le Maire reste un père de famille en mesure de constater l'inflation, la prise de position du ministre a dans l'ensemble été jugée peu crédible.

Un mauvais retour qui peut s'expliquer par la politique économique du gouvernement, accusé par l'opposition de s'attaquer aux retraites et aux allocations plutôt que de pallier la crise avec plus de justice financière.

En première ligne après plusieurs années à Bercy, Bruno Le Maire a maintes fois été critiqué pour sa façon de porter ces mesures impopulaires, que ce soit en s'affichant en col roulé pour vanter les mérites de la sobriété, ou ses simples requêtes auprès des grandes entreprises.

Par ailleurs, le rôle des spéculateurs dans la hausse de l'inflation pointé dans une enquête de France info en février avait mis à mal les arguments de l'exécutif, qui ne s'appuyait jusqu'à lors que sur la guerre en Ukraine et le Covid-19 pour expliquer la hausse des prix. Des affirmations à nouveau reprises par le ministre ce samedi.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info