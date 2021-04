Régionales : le candidat RN Julien Odoul fait polémique après une remarque sexiste

publié le 14/04/2021 à 13:11

"Je ne suis pas blonde moi". C'est avec ces mots que le candidat du Rassemblement National (RN) aux élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté, Julien Odoul, a suscité la colère de nombreux internautes sur les réseaux sociaux, lors d'un débat sur LCI, ce mardi 13 avril, qui l'opposait à la vice-présidente de la région Île-de-France, Florence Portelli.

Face à cette remarque sexiste, l’élue Les Républicains (LR) et maire de Taverny (Val-d'Oise) s'est interrompue avant de lui rétorquer : "Wahou, ah donc comme Marine Le Pen alors. C’est grave hein, bravo le sexisme".

Plus tard dans la soirée, la passe d'armes entre les deux élus s'est poursuivie sur les réseaux sociaux. Florence Portelli a partagé l'extrait sur Twitter en fustigeant l'attitude de son interlocuteur : "Indignée par le sexisme de Julien Odoul, responsable du RN, qui nous rappelle le vrai visage de l'extrême droite, rétrograde et misogyne. Cautionnez-vous ces propos Marine Le Pen et Jordan Bardella ?".

"Je suis pas blonde moi !"



Indignée par le sexisme de @JulienOdoul, responsable du RN, qui nous rappelle le vrai visage de l'extrême-droite rétrograde et misogyne ! Cautionnez-vous ces propos @MLP_officiel et @J_Bardella ? #NeRienLaisserPasser pic.twitter.com/GyvDUSQEX1 — Florence Portelli (@FloPortelli) April 13, 2021

Julien Odoul lui a ensuite répondu en invoquant "l’humour", sans toutefois lui présenter ses excuses. "Une tentative de récupération bête et méchante de madame Florence Portelli qui ose transformer un trait d’humour populaire (souvent utilisé par les filles) en crime contre la condition féminine", a-t-il écrit en ajoutant : "Vos indignations capillotractées sont des combats de géants à l’ombre des pissenlits".

Une tentative de récupération bête et méchante de madame @FloPortelli qui ose transformer un trait d’humour populaire (souvent utilisé par les filles) en crime contre la condition féminine.



Vos indignations capillotractées sont des combats de géants à l’ombre des pissenlits. https://t.co/SrQLny8u2Z — Julien Odoul (@JulienOdoul) April 13, 2021