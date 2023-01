Pour Laurent Berger, “c'est le système le plus injuste". Sur RTL ce mercredi 4 janvier, le secrétaire général de la CFDT a assuré regretter que l'âge légal de départ à la retraite puisse être relevé par le gouvernement à 64 ou 65 ans. “64 ans c’est inacceptable pour nous", a-t-il assuré, au lendemain de son rendez-vous avec la Première ministre, Elisabeth Borne.

Pour le syndicaliste, "la première erreur, c'est quand le gouvernement et le président de la République, dans leurs vœux, disent que 'le système est menacé dans son existence'. Non, ce n'est pas vrai", affirme Laurent Berger. "Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un souci d'équilibre et on peut y travailler", nuance-t-il.

"La deuxième erreur", pour le patron de la CFDT, "c'est de dire que ce système, pour le rendre plus juste, on va augmenter l'âge légal de départ", Au contraire, "c'est le système le plus injuste, insiste-t-il, "parce que cette réforme va être finalement une taxe sur le travail des travailleurs les plus modestes, ceux qui ont commencé à travailler tôt sur des métiers pénibles. Donc la CFDT, il y est opposé".

La CFDT "se mobilisera" donc en cas de relèvement à 64 ou 65 ans de l'âge légal de départ à la retraite, a assuré le secrétaire général du premier syndicat français. “On annoncera des mobilisations en commun (avec les autres organisations syndicales)", le cas échéant"...

