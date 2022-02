Quand Zemmour, Le Pen et Roussel détournent le tweet de Macron sur le pass culture

Une mise en scène qui a attiré les railleries. Ce lundi 31 janvier, Emmanuel Macron a tweeté une photographie qui est rapidement devenue virale sur le réseau social. Quelques agendas, un stylo, une montre tricolore, des livres et un post-it jaune au centre. Sur ce dernier, on peut lire : "Ouverture du pass culture aux 15,16 et 17 ans : fait."



Le pass culture est une enveloppe de 300 euros que vont recevoir tous les jeunes, à dépenser pour les activités culturelles de leur choix. Le président français avait déjà fait la promotion de cette mesure sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les jeunes, en particulier sur Instagram.

Cette fois-ci, Emmanuel Macron a annoncé l'élargissement de cette enveloppe financée par l'Etat aux jeunes âgés de 15 à 17 ans. Sur le cliché publié, on distingue un exemplaire du manga très apprécié et lu dans le monde entier One Piece.

Zemmour, Le Pen et Roussel reproduisent la photo, à leur manière

Les concurrents d'Emmanuel Macron se sont largement mobilisés sur Twitter pour détourner cette photo. Avec beaucoup de sarcasme, Éric Zemmour a réalisé sa propre vidéo. Sur celle-ci, une main déroule une liste de post-it.

Chaque formule représente ce que le président actuel n'a pas fait. On note par exemple : "Stopper l'immigration", "ARRÊTER D'EMMERDER LES FRANCAIS" ou encore "Combattre l'islamisation".

De son côté, Marine Le Pen a aussi réalisé sa propre photographie. Entre une enquête journalistique sur les enfants maltraités et des documents sur la jeunesse, la candidate du Rassemblement national promet sur un post-it : "Faire des jeunes la priorité du quinquennat : urgent !".

De l'autre côté de l'échiquier politique, Fabien Roussel partage aussi une photo de bureau. Entouré de moins d'éléments, le post-it central indique : "permis de conduire gratuit pour les moins de 25 ans : à faire !". En effet, le programme du candidat Fabien Roussel (PCF) mentionne la gratuité du permis de conduire pour les personnes de moins de 25 ans.