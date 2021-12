"One Piece" : un tome 100 qui s'arrache autant qu'un nouveau "Harry Potter"

Ce mercredi 8 décembre 2021 sort le tome 100 de One Piece, phénomène planétaire des mangas. Une saga qui dure depuis 24 ans. Créé par un auteur extrêmement discret : Eiichirō Oda. On ne sait pas grand-chose de lui, on ne connait même pas son vrai visage (aucune des photos qui circulent sur internet n'a été validée par son éditeur). Il accorde de rares interviews et toujours de dos. On sait qu'il a 46 ans, qu'il est marié, qu'il dort 3h par nuit, consacrant tout son temps à cette saga. Il n'a qu'un rêve : terminer One Piece pour enfin... prendre des vacances.

One Piece raconte l’histoire de pirates en quête d’un trésor fabuleux, et d’un personnage qui veut devenir roi des pirates : Luffy, vêtu de son célèbre chapeau de paille. Le jeune garçon est bien décidé à trouver le trésor des trésors de pirates : Le "One Piece".

Les histoires mêlent fantastique, légendes, amitiés... Le tout sur fond de piraterie. Les enfants en sont dingues. La saga approche les 500 millions d'exemplaires vendus dans le monde presque autant qu'Harry Potter. En France, le tome 100 a été tiré à 250.000 exemplaires (c'est autant que le Goncourt), il s'agit du plus gros lancement jamais vu dans le manga en France, selon son éditeur, Glénat.

"C'est vraiment comparable à la sortie d'un Harry Potter, explique le gérant de la librairie Le Comptoir du rêve à Toulouse. Je me souviens d'avoir des images de files d'attente devant les librairies..." Les exemplaires de la version collector se sont déjà arrachés depuis longtemps. "C'est le plus grand manga d'aventures, relève Nicolas, fan de One Piece depuis 18 ans. C'est une invitation au voyage imaginaire car ce ne sont que des lieux inventés. Il y a une variété de personnages incroyable.

Le tsunami manga

Un homme a popularisé ce type de littérature japonaise dans l'Hexagone, Jacques Glénat. Invité sur RTL, le fondateur de la maison d'édition du même nom reconnait le succès de ces œuvres. "Avec un peu de difficulté, on a fait connaître les mangas en Europe (…) et aujourd'hui c'est un phénomène exceptionnel car les ventes de mangas dépassent la plupart des bandes dessinées".

Si les principaux lecteurs sont assez jeunes, entre 10 et 15 ans en général, cette passion s'attrape à tout âge, notamment grâce à la diversité que le genre propose. "Tout le monde lit des mangas. Autrefois, c'était des garçons, maintenant on a un lectorat de filles, de garçons, de parents, enfants (…) et du coup on voit bien les gens faire la queue dans les libraires pour un manga dès qu'il sort. C'est le cas pour ce One Piece 100, qui est un évènement".

Pour illustrer cette popularité, un chiffre : rien qu'au cours de l'année 2021, près de 40 millions de mangas se sont vendus en France. Un phénomène qui s'explique notamment par l'intérêt de la culture japonaise. "L'intérêt culturel des Français, c'est vraiment de lire des mangas parce que le Japon est à la mode. Les enfants sont dans cette culture japonaise qui a beaucoup été transmise par la télévision et les séries".