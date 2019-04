et Cassandre Jeannin

publié le 09/04/2019 à 17:45

Les parlementaires de l'opposition s'allient contre la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP). Les socialistes, les communistes et les Républicains ont annoncé ce mardi 9 avril avoir recueilli suffisamment de signatures pour proposer un référendum d'initiative partagée. Ils souhaitent demander aux Français leur avis afin de rendre ADP "insusceptible de privatisation", a déclaré le porte-parole des députés PS Boris Vallaud lors d'un conférence de presse.



Alors que 185 signatures sont requises pour lancer cette procédure jusqu'ici inédite, les parlementaires de l'opposition ont recueilli 197 paraphes contre cette privatisation. Elle fait partie des dispositions phare du projet de loi Pacte sur les entreprises, en cours d'examen au Parlement.

Pour eux, ADP est une "poule aux œufs d'or" qu'il faut garder sous le joug de l'État. Leur proposition de référendum d'initiative partagée doit désormais être validée par le Conseil constitutionnel et signée par 10% du corps électoral, soit 4,5 millions de citoyens.

