publié le 09/04/2019 à 06:24

Trois mois après son entrée en vigueur , la modulation du taux de prélèvement à la source a rencontré un certain succès. En premier lieu, la modulation à la baisse : soit à cause d'une diminution de revenus (départ à la retraite, chômage... ) ou grâce à la naissance d'un enfant.





Ainsi, près de 450.000 foyers fiscaux ont bénéficié d'une baisse de leur taux de prélèvement, en signalant leur changement de situation sur le site impôts.gouv.fr. Sans la réforme, ils auraient dû attendre septembre 2020 pour pouvoir payer moins d'impôt, voire carrément plus du tout. C'est le cas notamment des jeunes retraités.



Ensuite, d'autres ont choisi d'anticiper l'augmentation de leurs revenus, en modulant à la hausse leur taux. 352.000 ménages se sont manifestés pour être davantage prélevés, à cause par exemple d'une hausse de salaire prévue pour cette année, ou d'un enfant qui n'est plus à charge.

Coller à sa réalité fiscale du moment

Pour eux, c'est plus d'impôt prélevés chaque mois sur leurs salaires mais l'avantage, c'est qu'ils n'auront aucune régularisation, toujours en septembre 2020, quand le fisc aura calculé le solde de leurs versements.C'est justement tout l'objectif du prélèvement à la source : déclarer au fil de l'eau ses revenus, pour coller à sa réalité fiscale du moment, sans attendre.





Bercy espère d'ailleurs proposer de nouveaux services dès l'an prochain, comme les remboursement des crédits d'impôts tous les mois plutôt qu'en deux fois aujourd’hui et rendre le système encore plus souple et plus simple.