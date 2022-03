Le député LR de l'Yonne Guillaume Larrivé se projette déjà après la présidentielle. L'élu a déclaré qu'il inviterait le parti des Républicains à "construire une nouvelle majorité" à l'Assemblée avec le président Emmanuel Macron, si Valérie Pécresse "est éliminée au soir du premier tour de l'élection présidentielle", d'après des propos rapportés par Le Point.

Si une nouvelle majorité entre LaREM, MoDEM, Agir, Horizons et les LR se formait, la droite ne serait plus sur les bancs de l'opposition comme elle l'était sous le quinquennat 2017-2022. Les LR seraient membres d'une coalition.

Mais Guillaume Larrivé insiste, et "constate qu'à l'évidence, il y a désormais de fortes convergences entre le projet présenté par LR et le projet présidentiel d'Emmanuel Macron". Effectivement, des mesures entre le programme de Macron et Pécresse sont similaires : instaurer l'âge de la retraite à 65 ans, effectuer une activité en contrepartie du RSA, supprimer la redevance, alléger les droits de succession... La droite est allée jusqu'à condamner un "hold-up" et un "copier-coller" du programme de Pécresse.

De son côté, Guillaume Larrivé assure dans le journal Le Point qu'il faut "être responsable" et "envisager, dès maintenant [...] les scénarios du second tour puisque l'avenir de la France en dépend. Si Valérie Pécresse est éliminée au soir du premier tour, je m'engagerai pour qu'Emmanuel Macron soit à nouveau président".



Le député LR a confié que s'il "doit dire la vérité", il aurait "aimé pouvoir mettre un bulletin 'Nicolas Sarkozy' dans l'urne". "J'ai été et je reste sarkoziste", rappelle-t-il tout en assurant toutefois qu'il votera "loyalement pour Valérie Pécresse le 10 avril prochain".