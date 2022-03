Présidentielle 2022 : "Si Sarkozy rejoint Macron, il achèverait Pécresse", estime un militant LR

Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, le 18 juin 2020

Emmanuel Macron qui décroche de quelques points, Marine Le Pen qui continue de grimper et Jean-Luc Mélenchon qui veut y croire encore... Les intentions de vote se précisent à moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, selon un sondage Elabe pour BFM TV, L'Express et SFR.

Malgré 3,5 points de perdu, le chef de l'État reste donc largement en tête avec 27.5 % des intentions de vote. Marine Le Pen est à 20 %(+2), alors que le candidat de la France Insoumise poursuit son ascension à 15 % (+1). Derrière, la dégringolade continue pour Éric Zemmour, désormais à 10%, à égalité avec Valérie Pécresse.

La candidate LR perd encore 1,5 point. De quoi inquiéter son équipe et ses soutiens, d'autant plus qu'une rumeur, démentie mais persistante, laisse entendre que Nicolas Sarkozy pourrait finalement soutenir Emmanuel Macron. Ce qui serait le coup fatal pour les militants.

À mon avis si c'est ça c'est qu'il y a un deal dessous Yann, militant LR

Pour Aline, une inconditionnelle de l'ancien Président, un tel ralliement serait une véritable trahison : "J'ai tous ses livres, et si jamais il demande à voter Macron, il me décevra beaucoup. Je n'achèterai plus jamais de livre de lui, ce sera la rupture".

Et dans ce meeting avec Valérie Pécresse, elle n'est pas la seule à le penser. "Si il soutient Macron, il lâche le navire", lance Yann. Pour lui, si Sarkozy rejoignait Macron, ce serait avant tout par intérêt : "pour que Macron lui blanchisse ses affaires judiciaires. À mon avis si c'est ça c'est qu'il y a un deal dessous".

"Si il faisait ça, il se déconsidèrerait complètement, il achèverait je pense Valérie Pécresse", lance un homme un peu plus âgé. Mais parmi les supporters de la candidate LR, tous l'assurent : quelle que soit la décision de Sarkozy, ils resteront fidèles à celle qui porte aujourd'hui les couleurs des Républicains, signe que l'influence de l'ancien chef de l'Etat n'est plus vraiment la même.