Présidentielle 2022 : avec son programme, Macron choque la gauche et veut continuer à siphonner la droite

La philosophie globale du projet d'Emmanuel Macron, c'est "travailler plus". Cette philosophie vaut pour les professeurs qui devront accepter de nouvelles missions s'ils veulent être augmentés, comme par exemple, remplacer les collègues absents. Elle vaut aussi pour la retraite puisqu'il faudra travailler "plus longtemps", jusqu'à 65 ans. Pour les personnes au RSA également, Emmanuel Macron veut prévoir en contrepartie 15 à 20h d'activité par semaine. Bref, c'est un programme qui scande "au boulot". Tout cela reflète-t-il un programme de droite, ou de gauche ? Macron l'a dit très clairement : il "s'en fiche royalement". En revanche, ses concurrents ont un avis très tranché là-dessus.

Pour ses rivaux, c'est un programme de droite. Les Républicains l'accusent d'avoir pillé Valérie Pécresse. Ses proches crient au "copier-coller" et au "hold-up" car dans le projet d'Emmanuel Macron, il y a aussi la suppression de la redevance, l'allègement des droits de succession, l'expulsion plus rapide en cas de refus d'asile... qui sont des idées développées par Valérie Pécresse. Même si sur l'immigration, la droite accuse le président-candidat de ne faire qu'une "pâle copie" qui ne va pas assez loin.

Les candidats de gauche, eux, n'ont pas le sentiment de s'être fait dépouiller de leurs idées. Anne Hidalgo dénonce un programme "de droite et de droite", tandis que Jean-Luc Mélenchon accuse Macron de "maltraitance sociale généralisée".

En clair, Emmanuel Macron choque la gauche et veut continuer à siphonner la droite. Même si un marcheur historique, plutôt de gauche, soulignait hier soir qu'une députée socialiste lui avait envoyé un message pour saluer le versement automatique des prestations sociales... Histoire de préserver le "et de droite et de gauche" de Macron.