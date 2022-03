Le chef de l'État, candidat, semble avoir fait l'unanimité contre lui avec la proposition d'une retraite repoussée à 65 ans s'il est réélu pour un nouveau mandat. "C'est une réforme qu'on combattra, parce qu'elle est injuste", a dénoncé Laurent Berger, le patron de la CFDT, au micro de RTL. "On n'annonce pas ce qu'on va faire pour les travailleurs seniors, ce qu'on va faire sur des mesures de compensation... C'est brutal."

La mesure est jugée "floue". Mais dans les faits, elle a été détaillée. La transition de l'âge de départ à la retraite de 62 ans à 65 ans sera progressive et se fera sur 9 ans. Si Emmanuel Macron est réélu, dès l'année prochaine, il y aura quatre mois cotisés en plus pour chaque génération, chaque année, jusqu'en 2032. La première génération qui partirait à 65 ans serait celle née en 1969. Une petite nuance pour les carrières longues, intenses et usantes : la retraite à 62 ans restera possible, a déclaré le Premier ministre Jean Castex.

La retraite à 55 ans pour les personnes handicapées sera, elle, actée. Le candidat Macron est aussi favorable à un minimum de 1.100 euros mensuels de retraite pour les carrières complètes. Il a également plaidé pour la suppression des régimes spéciaux, comme ceux de la RATP ou d'EDF, mais uniquement pour les nouveaux entrants.