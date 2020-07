Présidentielle 2022 : Ségolène Royal se dit "prête pour cette bataille"

publié le 29/06/2020 à 19:14

L'ex-ministre de l'Environnement Ségolène Royal a appelé à un rassemblement des écologistes et des socialistes en vue des élections présidentielles de 2022. "J'ai dit que le moment venu, si l'on était prêts à se rassembler, je serais prête pour cette bataille", a-t-elle déclaré.

Au lendemain de la percée historique des partis écologistes au second tour des municipales, Ségolène Royal a fait savoir qu'elle pourrait se présenter aux prochaines élections présidentielles. Objectif : rassembler les forces socialistes et écologistes. "Si l'on veut qu'il y ait une alternative, un choix au second tour de l'élection présidentielle, il faut une union de la gauche et des écologistes", a-t-elle indiqué.

Elle a par ailleurs alerté d'un double enjeu, "car à la prise en compte de l'urgence écologique s'ajoute le risque d'une victoire de la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen", explique-t-on sur BFM TV.

"Je ne veux pas être devant mon poste de télévision le soir où Marine Le Pen sera élue, première femme présidente en plus, et me dire 'je n'ai pas bougé'", explique la socialiste-écologiste, qui n'a pas manqué de tacler la gestion environnementale du président et du Premier ministre. D'après elle, ces derniers "pensent que c'est marginal". Et de renchérir : "ils n'ont pas compris l'enjeu économique. Ils n'ont pas cette sensibilité là."