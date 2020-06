publié le 08/06/2020 à 13:58

Des manifestations ont eu lieu en France ces derniers jours contre les violences policières dont un rassemblement de plus de 20.000 personnes organisé à Paris par le comité Adama Traoré le 2 juin pour demander la lumière sur la mort d’Adama Traoré, un jeune homme décédé alors qu’il était en garde à vue en 2016.

Ségolène Royal, présidente de Désir d’avenir pour la planète et ancienne ministre de l’Environnement, s’est exprimée sur le sujet des violences policières lors de l’émission les 4 vérités sur France 2 le lundi 8 juin : "Il faut attendre l’ordre républicain. C’est la confiance du peuple français dans ses grandes institutions régaliennes : la police, la gendarmerie, l’armée et la justice car n’oublions pas que la police est l’auxiliaire de la justice et ce qui nous protège aussi contre la délinquance".

Selon l’ancienne ministre de l’Écologie : "La police n’est pas raciste mais quelques policiers le sont. La preuve c’est qu’il y a une trentaine d’enquêtes sur des faits de racisme ou d’injures. Il y a 1 450 enquêtes sur des dysfonctionnements à la suite de la saisine de l’IGPN, et il y a eu 19 morts au cours d’opérations de police. Il faut que le gouvernement reconnaisse ces dysfonctionnements et apporte des solutions, c’est la seule façon de ne pas jeter le discrédit sur la police."