C'est un soutien médiatique et politique de poids que Marine Le Pen vient de perdre dans l'optique de l'élection présidentielle de 2022. Robert Ménard, maire de Béziers et toujours très présent dans les médias, a annoncé ce jeudi 18 juin qu'il ne soutient pas la candidature de la cheffe du Rassemblement national, qui est déjà déclarée dans la course à l'Élysée.

"Elle est la garantie, l'assurance-vie de M. Macron, elle est la certitude pour M. Macron qu'il sera chef de l'État et je ne veux pas ça",a assuré Robert Ménard sur BFMTV. L'ex-journaliste a appelé à "être réaliste", confiant qu'il relevait le courage et l'opiniâtreté de Marine Le Pen.

"Mais elle ne sera pas le prochain chef de l'État", a-t-il prophétisé. Selon lui, ses idées "ne sont pas majoritaires". "Il faut être réaliste, aujourd'hui un candidat du Rassemblement national, étiqueté Rassemblement national, je vous garantis qu'il ne sera pas chef de l'État", a expliqué Robert Ménard.