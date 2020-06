Élections municipales 2020 : raz-de-marée vert sur l'ensemble de la France

publié le 28/06/2020 à 22:30

"Ce qui a gagné ce soir, me semble-t-il, c'est la volonté d'une écologie concrète, d'une écologie en action." Ce dimanche 28 juin, au soir du second tour des élections municipales, l'eurodéputé Yannick Jadot n'a pas caché sa joie. Partout en France, dans de nombreuses grandes villes, les écologistes ont remporté de grandes victoires.

À Lyon, c'est une large victoire pour Grégory Doucet. Le candidat lyonnais a emporté l'adhésion de plus de 50 % des électeurs, devant Yann Cucherat, soutenu par le maire sortant Gérard Collomb et la droite lyonnaise, alliés de circonstances dans un front "anti-Verts".



À Marseille, Michèle Rubirola (PS-PCF-LFI-EELV) a remporté le scrutin avec 39,9 % des voix ce dimanche 28 juin. Elle est suivie par Martine Vassal (LR), 29,8%, et du candidat RN Stéphane Ravier qui récolte 19,8% des voix.

Si l'on tient compte de la large victoire d'Anne Hidalgo, que les Verts de David Belliard ont ralliée, ce sont donc les trois plus grandes villes de France qui sont emportées par les Verts. S'il s'agit d'une réélection à Paris, la deuxième et la troisième ville de France ont été respectivement ravies à la droite et à la République en Marche.

EELV s'impose dans de nombreuses autres villes

Et la liste des grandes villes qui ont connu une percée verte est loin d'être anecdotique. Huitième ville la plus peuplée de France, Strasbourg voit s'imposer Jeanne Barseghian à la tête d'une coalition EELV-PCF, avec plus de 42 % des voix.

Les neuvième et dixième villes françaises connaissent la même percée. A Bordeaux, Nicolas Florian devance d'une courte tête le maire sortant LR Nicolas Florian, soutenu par LREM. A Lille, Martine Aubry l'emporte mais les écologistes ont un score très proche de la maire sortante.

On peut encore citer la victoire des écologistes Léonore Moncond'huy à Poitiers, Anne Vignot à Besançon, Emmanuel Denis à Tours... Les listes d'union de la gauche, souvent fortement teintées d'écologie, ont par ailleurs fait basculé plusieurs villes, comme Nancy.