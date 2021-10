Présidentielle 2022 : santé et pouvoir d’achat pèseront plus que sécurité dans le vote, selon notre sondage

Ces thématiques pourraient avoir un rôle crucial dans les votes des Français. Bien qu'une élection ne se joue pas exclusivement sur un programme, la capacité des candidats à répondre aux préoccupations et attentes des Français constitue un élément clé du scrutin. Santé, pouvoir d'achat, système social… Nombreux sont les sujets qui pèseront sur la

décision des électeurs.

Au sortir de près de deux ans de crise sanitaire, la santé reste un enjeu crucial pour une majorité de Français d'après le dernier sondage BVA en partenariat avec RTL et Orange. Elle comptera "beaucoup" pour les deux tiers d’entre eux (67%) et concerne l’ensemble des catégories de la population, même si c’est un enjeu plus fort pour les plus âgés.

Le pouvoir d’achat s’impose comme la deuxième thématique centrale de cette pré-campagne. Il comptera "beaucoup" pour 65% des électeurs. Cette préoccupation est également majoritaire au sein de toutes les catégories de la population à l’exception des jeunes de 18-24 ans, qui comptera "beaucoup" pour 45% d’entre eux, et plus marquée chez les employés et ouvriers (71%).

L'avenir du système social, qui comptera "beaucoup" pour 60% des électeurs, et les retraites (59%) arrivent juste derrière, au même niveau que la sécurité (59%) qui est donc loin de prendre le dessus sur les sujets économiques et sociaux.

La sécurité et l'environnement, des préoccupations secondaires

En comparaison avec toutes les autres thématiques, celle de l'environnement ne s’impose pas comme un sujet majeur pour les Français. Elle ne compte "beaucoup" que pour 48% des sondés, un chiffre qui monte cependant logiquement à 86% chez les sympathisants EELV. Ce thème se trouve en 11e position des sujets qui pèseront le plus sur le vote.

Au même niveau que les retraites, la sécurité passe après les trois premiers thèmes abordés. Celle-ci compte "beaucoup" pour seulement 59% des Français selon le sondage BVA. Elle prend une place plus importante chez les proches des partis de droite : 71% chez les proches de LR et 79% chez les proches du RN, contre 37% chez EELV et 47% chez LFI.

Ce sondage a été réalisé sur la base d'un échantillon de 1.503 personnes inscrites sur les listes électorales "issues d’un échantillon représentatif de 1.673 Français âgés de 18 ans et plus". Les résultats d'intentions de vote "ne constituent pas un élément de prévision" exacte des résultats électoraux.