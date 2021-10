Présidentielle 2022 : Les Républicains en grande difficulté, selon notre sondage

Voilà un nouveau sondage qui ne va pas rassurer les militants des Républicains. D’après un sondage BVA en partenariat avec RTL et Orange, la droite traditionnelle apparaît à la peine dans la course à l'Élysée.

Dans l'attente de la désignation d'un candidat unique LR lors du congrès du parti le 4 décembre prochain, la présence d'un représentant du parti au second tour n'est pas assurée, loin de là. Valérie Pécresse recueillerait 10 à 12 % des voix, Michel Barnier entre 8,5 et 10 %. Seul Xavier Bertrand ferait un peu mieux avec une estimation avec entre 12 et 15 % des intentions de vote.

À noter que l'estimation haute donnée par BVA se base sur l'hypothèse ou Éric Zemmour n'est pas candidat. Le journaliste polémiste, s’il se présentait, attirerait environ un quart des sympathisants LR. Pour le moment, Éric Zemmour n'est pas encore officiellement candidat au scrutin.

La gauche en miette

Chez les partis de gauche, la tendance est à l'émiettement. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot feraient jeu égal avec 8 à 8,5 % des intentions de vote selon les hypothèses, tandis que la candidate du PS, Anne Hidalgo, ne recueillerait que 4 % des suffrages. Arnaud Montebourg n'hériterait, lui aussi, que de 4 % des intentions de vote.

Ce sondage a été réalisé sur la base d'un échantillon de 1.503 personnes inscrites sur les listes électorales "issues d’un échantillon représentatif de 1.673 Français âgés de 18 ans et plus". Les résultats d'intentions de vote "ne constituent pas un élément de prévision" exacte des résultats électoraux.